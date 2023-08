Leticia Sabater, rescatada per un tractor abans de caure per un precipici amb el seu cotxe

Actualitzada 14/08/2023 a les 18:22

La cantant Leticia Sabater va patir un accident amb el seu cotxe divendres passat quan es dirigia al municipi de La Mata de Morella (Castelló) per a continuar amb la seva gira de concerts, que està realitzant durant l'estiu en diferents localitats de la geografia espanyola. Sabater es va sortir de la carretera i el seu vehicle va estar a punt de caure per un precipici, quedant-se «amb una roda en l'aire», indica l'artista.Per sort, aviat alguns veïns de La Mata de Morella van acudir a la seva ajuda. La cantant va estar atrapada durant mitja hora fins que va ser arrossegada per un tractor. El sinistre es va fer públic la tarda d'aquest diumenge, quan la presentadora va publicar en el seu compte d'Instagram un relat dels succeït. Sabater va donar les gràcies a totes les persones que la van ajudar, especialment a Andrés, l'amo del tractor. Afortunadament, tot va quedar en un esglai i la cantant va poder celebrar el concert sense problemes.