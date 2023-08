La vaga de pilots de Ryanair de Brussel·les provoca una vintena de cancel·lacions a l'Estat

Entre aquest dilluns i dimarts hi ha sis operacions afectades amb origen o destí a l'aeroport de Barcelona

Actualitzada 14/08/2023 a les 16:05

La vaga de pilots de Ryanair de Brussel·les provoca una vintena de cancel·lacions de vols a l'Estat entre aquest dilluns i dimarts, segons ha informat l'aeroport de Charleroi. En concret, hi ha sis vols afectats a l'aeroport del Prat i quatre a Girona. També hi ha rutes afectades amb origen o destí Alacant, Astúries, Castelló, Mallorca, Màlaga i Santander.En total, la protesta ha provocat 88 cancel·lacions entre Charleroi i altres ciutats europees i del Marroc. La vaga de pilots de Ryanair no afecta l'aeroport de Zaventem, el més gran de Bèlgica i més proper a Brussel·les. Els treballadors denuncien les condicions de treball i demanen a l'aerolínia recuperar els salaris previs a la pandèmia.