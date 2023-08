L''exyoutuber' que li va dir 'cara anchoa' a un repartidor, condemnat a pagar 20.000 euros de multa

MrGranBomba feia un programa de càmera oculta i l'ara indemnitzat li va pegar una bufetada

Actualitzada 14/08/2023 a les 17:58

L'ofensa va tenir lloc l'any 2016. MrGranBomba es dedicava en aquells moments a realitzar càmeres ocultes al carrer preguntant a les persones per una adreça mentre introduïa insults entre frase i frase. Fins que va decidir dirigir-se a un repartidor dient-li «cara anchoa».Concretament, el youtuber li va increpar: «Veurem si m'aclareixo, 'cara anchoa'. En quina part estem ara mateix?», li preguntava després que el repartidor li hagués indicat on es trobava la zona de les botigues. Un insult al qual l'afectat va reaccionar donant-li una bufetada,tot i que que el youtuber va intentar explicar-li que era una broma de càmera oculta.Aquí va començar un periple judicial. Una jutgessa d'Alacant va portar a la banqueta al youtuber per injúries i calúmnies, imposant-li una fiança de mig milió d'euros i 16.200 euros en multes. No obstant això, l'any 2018 va ser absolt, ja que tal com notifica la decisió del jurat aquest terme és «inexistent en el diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua».Per altra banda, l'Audiència d'Alacant va condemnar al repartidor a pagar 30 euros de multa per haver agredit al creador de contingut. La polèmica va provocar que MrGranBomba decidís vendre per 15.000 euros el seu canal de YouTube, en el qual tenia més de mig milió de seguidors, a l'empresa Play Hawkers.Ara, segons publica el diari La Información, l'Audiència d'Alacant considera provat que es va produir una intromissió il·legítima a l'honor i a la pròpia imatge amb la difusió de diversos vídeos que es van fer virals i imposa una multa de 20.000 euros.