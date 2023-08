L'agència contractada pels atrapats a Etiòpia diu que no els constava que l'Estat desaconsellés viatjar-hi

Jonás Baños, director de Kananga: «Evidentment no hi haguéssim enviat viatgers»

Actualitzada 14/08/2023 a les 16:16

L'Agència Kananga, l'operador contractat pels viatgers que han estat uns dies atrapats a Etiòpia, no tenia constància que el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació hagués desaconsellat viatjar al nord del país. Ho ha assegurat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) el director de Kananga, Jonás Baños, que ha explicat quesempresegueixen els consells del govern espanyol.Ha estat una cosa totalment sobrevinguda i que no ens esperàvem. Si no, evidentment no hi haguéssim enviat viatgers, ha aclarit.El ministre en funcions d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha insistit aquest dilluns que el govern espanyol feiamolts mesosque desaconsellava viatjar al nord d'Etiòpia. Tot i això, Baños ha subratllat quealtres agències havien estat a la zona sense problemafa pocs dies i que la regió que ells evitaven és la de més al nord, Tigre, en conflicte des de fa temps.Després que un grup de ciutadans espanyols, entre ells una desena de catalans, quedés atrapat al país enmig d'un conflicte armat, Baños ha indicat que van posar en marxa el seu protocol, que passa per posar-se en contacte amb les autoritats i amb els seus agents locals.El protocol sempre és contactar amb les autoritats i veure quina és la retroacció que rebem dels nostres contactes allà, a la vegada que activen els seus assessors legals i assegurances, ha dit. En aquest cas, ha afegit, van contactar amb l'Ambaixada a Addis Abeba, el Ministeri i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat isemprehan seguit les indicacions rebudes,que eren que s'hi quedessin fins que es poguessin moureEls turistes catalans arribaran aquesta tarda a l'Aeroport del Prat després d'una escala a Istanbul. Estava previst que ho fessin al matí però un retard en un dels vols ha fet que perdessin l'enllaç fins a la capital catalana. La resta de viatgers, de Madrid i de València, sí que ha pogut embarcar a temps cap a territori espanyol. Segons Baños, no podien comprar els vols fins que no tinguessin la seguretat que el grup podria volar, ja que primer calia traslladar-los des de la regió on eren fins a la capital etíop.