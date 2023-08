Girona: Detingut per estrebar la bossa de mà a una veïna de Caldes de Malavella i fer-la anar per terra

La Policia Local va aconseguir interceptar-lo després que fugís corrents en direcció a l'estació de trens

Actualitzada 14/08/2023 a les 19:37

La Policia Local de Caldes de Malavella (Selva) ha detingut un lladre que va estrebar la bossa de mà a una veïna i la va fer anar per terra. El robatori va tenir lloc aquest diumenge a les deu del matí al carrer Lluís Companys, situat al centre del poble.Dos agents que patrullaven per la zona van rebre l'avís i van aconseguir interceptar el lladre després que fugís corrents en direcció a l'estació de trens. Els policies, que ja tenien la descripció de l'individu, el van localitzar a l'altura del carrer Doctor Furest, el van començar a perseguir i el van poder atrapar després que el lladre es posés al camí sense sortida que hi ha al costat del túnel del carrer Ponent.Durant l'escorcoll li van trobar les pertinences de la víctima, a més de tres telèfons mòbils, un anell i diners en efectiu. La Policia Local de Caldes va traslladar el lladre fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que seran els encarregats de passar-lo a disposició judicial.Segons informa l'Ajuntament, aquesta detenció s'emmarca dins un dispositiu específic de vigilància que porta a terme la Policia Local. Precisament, per donar una resposta ràpida quan es detectin robatoris al municipi.