Detenen 'in fraganti' un menor com a autor de la crema d'una vintena de contenidors la matinada de dissabte a Lleida

La policia ha enxampat el noi mentre provocava nous incendis al barri de la Bordeta, on ha cremat vuit contenidors més

13/08/2023 a les 13:19

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquesta matinada un menor com a presumpte autor de la crema d'una trentena de contenidors durant les darreres nits al barri de la Bordeta de Lleida i al carrer Príncep de Viana.Els agents han enxampat al noi, veí del mateix barri, mentre provocava nous incendis que han acabat amb la crema de vuit contenidors. Un vehicle policial va veure com el menor llençava un paper encès en un contenidor al carrer Hostal de la Bordeta, on ja va actuar la matinada de dissabte, i després d'una breu persecució, l'han detingut.L'alcaldessa accidental de Lleida, Begoña Iglesias, ha valorat la «ràpida» actuació dels agents i el reforç policial per tal de poder localitzar i detenir el presumpte autor dels fets.