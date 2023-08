Els vuit detinguts van adquirir llicències VTC per valor de 70.000 euros, segons la Policia Nacional

Actualitzada 14/08/2023 a les 15:00

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal itinerant especialitzat en estafes amb bitllets falsos. Els detinguts feien servir el mètode del 'Rip Deal', que consisteix a aconseguir una transacció que els permeti ingressar bitllets legals i entregar a les víctimes divises falses.Els cossos policials han detallat que han intervingut 7.121.000 euros en bitllets falsos, 23.645 euros en bitllets legals, tres màquines de comptar diners i diversos telèfons mòbils.Amb els diners, el grup va adquirir llicències VTC per valor de 70.000 euros i intentava adquirir criptoactius per valor de 800.000 dòlars. Un dels detinguts es va localitzar a Lloret de Mar (Selva). La Polícia Nacional ha indicat que no descarta més detencions.