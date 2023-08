Arriben a Barcelona els turistes atrapats a Etiòpia: «Hem patit per la nostra vida»

Asseguren que van viatjar amb la certesa que la zona no era conflictiva

Actualitzada 14/08/2023 a les 19:44

Nou dels turistes atrapats a Etiòpia per una alçament militar a la zona nord del país i la seva guia han arribat aquest dilluns a la tarda a l'aeroport del Prat. Una de les retingudes, la guia de l'agència de viatges Kananga, Noelia Bertrán , ha afirmat en retrobar-se amb els seu familiars:Hem patit per la nostra vidaEl grup ha aterrat a Barcelona, procedent d'Istanbul, després que que aquest dissabte un helicòpter militar els rescatés de la zona on es trobaven controlada per les milícies Fano. Ha dit que es troben bé, peròesgotades. El grup ha subratllat que ningú els va advertir que aquella part del país podia ser perillosa o que estava en conflicte.