Alerta alimentària per la presència de listèria en un salmó fumat venut a Catalunya

Es tracta d'un lot envasat de la marca Joalpesca i l'AESAN ha demanat que no es consumeixi

Actualitzada 13/08/2023 a les 12:59

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha activat una alerta alimentària per la presència de listèria en un lot de salmó fumat de la marca Joalpesca. Aquest producte envasat consta que s'ha distribuït a Catalunya, Madrid, Castella-la-Manxa, Castella i Lleó i Múrcia, tot i que no es descarta que hagi arribat a altres comunitats autònomes.L'AESAN ja ha activat el protocol per retirar-lo dels punts de venda i demana que no es consumeixi. Concretament, el lot de salmó fumat contaminat pel bacteri de la listèria és el E675C1528 3, amb codi de barres 2249134 011409 i data de caducitat del pròxim 14 d'agost del 2023, segons ha detallat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.L'AESAN ha traslladat la informació a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) amb l'objectiu que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de distribució. Com a mesura de precaució, l'agència ha recomanat a les persones que tinguin aquest producte a casa a seva que s'abstinguin de consumir-lo.