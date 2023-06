Vigilar la tensió o el colesterol reduiria prop del 20% de mortalitat cardiovascular

Les malalties cardiovasculars constitueixen la primera causa de mort i hospitalització a Espanya

Només en 2021, van morir 119.196 persones, 326 al dia

Amb més de 300 defuncions al dia, les malalties cardiovasculars (ECV) constitueixen la primera causa de mort i hospitalització a Espanya, però una bona part podria evitar-se si es controlessin factors de risc prevenibles com la hipertensió o la hipercolesterolèmia.En concret, mantenir a ratlla la tensió podria prevenir el 20% de la mortalitat coronària i el 24% de la cerebrovascular; en el cas del colesterol, aquestes xifres s'eleven al 21% i al 17%, respectivament, segons l'informe «Cap a una millor salut cardiovascular a Espanya» encarregat per Farmaindustria i presentat aquest dimecres.D'acord amb les dades ofertes per Juan Tamargo, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Complutense de Madrid, les ECV afecten el 10% de la població (4,6 milions de persones); són la primera causa de mortalitat (26,4%) i de discapacitat, i és més alta en dones que en homes (52,6% enfront del 47%).El 70% de la càrrega d'aquestes malalties s'associa a factors de risc modificables, com a hipertensió, hipercolesterolèmia, obesitat, diabetis, tabaquisme, sedentarisme o factors ambientals però, com ocorre amb altres patologies, la seva gestió se centra bàsicament en el tractament i no en la prevenció.Al no existir un programa sistemàtic de diagnòstic precoç i dels seus factors de risc, un percentatge significatiu d'aquesta càrrega no es detecta; un terç d'hipertensos, uns 3 milions d'espanyols, desconeixen que ho són.De la mateixa manera, també falla la prevenció secundària, i només dos terços de les unitats de cardiologia ofereixen rehabilitació i una de cada deu persones són conscients dels seus nivells idonis de colesterol.La majoria de les ECV no es descobreix fins que es produeix un episodi agut que, una vegada acaba, no sempre es coordina i manté la gestió a curt i llarg termini dels pacients, amb el que molts queden amb una afecció gestionada de manera deficient i un risc més alt d'una repetició de l'episodi.Així, entre el 20% i el 40% de les persones que sofreixen atacs cardíacs i ictus desconeixien tenir una malaltia cardiovascular i entre el 25% i el 50% dels esdeveniments es produeix en pacients que ja havien tingut un.Malgrat l'estesa percepció que les ECV «estan resoltes» perquè ha anat disminuint la mortalitat, la veritat és que, segons Tamargo, «estem en una fase d'altiplà» des de fa diversos anys.Davant el progressiu envelliment de la població i augment de l'esperança de vida, és de preveure un increment de càrrega al sistema, amb majors taxes de discapacitat i empitjorament de la qualitat de vida.Representen a més un enorme cost econòmic (el 8,31% de la despesa total públic, el 0,75% del PIB). Entre 2014 i 2020, l'increment del cost econòmic de les ECV va ser del 20%, fins als 7.700 milions.Un altre problema és l'enorme disparitat autonòmica sobre el seu impacte, i mentre la taxa estandarditzada per edat -amb la qual es mesura la mortalitat- de Madrid és de 184 morts per 100.000 habitants a Madrid, Astúries té gairebé el doble (370). Entremig, Galícia (352); Castella i Lleó (345); Aragó (310) i Andalusia (265).Només sis comunitats tenen un registre actiu de ECV; d'elles, només la meitat utilitzen les dades amb finalitats addicionals a l'elaboració d'informes.L'informe evidència a més diferències segons nivells educatius, de manera que l'exposició als factors de risc no és igual en tot el territori i les taxes són menors en els professionals de nivell més alts que en els treballadors no qualificats.I per sexes, ja que les ECV maten a 7.000 dones més a l'any que homes i els factors de risc específics d'elles (preeclàmpsia, diabetis gestacional, cardiotoxicidad relacionada amb el tractament del càncer de mama, etc.) sovint s'ignoren en la pràctica clínica.Sense oblidar l'impacte de la COVID-19, perquè l'abandó dels programes de prevenció i de la continuïtat assistencial ha portat un increment del 20% de la mortalitat, ha destacat José Ramón González Juanatey, cap de Servei de Cardiologia de l'Hospital Clínic Universitari de Santiago de Compostel·la.Davant aquestes dades, el ministre de Sanitat, José Miñones, que ha clausurat la presentació, ha incidit en la «necessitat de progressar en aquestes patologies» perquè la salut cardiovascular és «un repte sanitari de primer ordre» que obliga a haver de replantejar-se el seu abordatge «des de l'òptica de la salut pública».«Hem de redoblar esforços posant l'accent en els factors de risc relacionats amb els estils de vida» i en el seguiment dels grans supervivents de les ECV, ha afegit.