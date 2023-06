Mercadona posa a la venda menjar asiàtic a totes les seves botigues

Els clients poden trobar 'poke' de salmó, 'noodles yakisoba', pollastre 'teriyaki', arròs fregit i sushi

Actualitzada 14/06/2023 a les 15:40

Mercadona ofereix un nou assortiment de plats asiàtics preparats a totes les botigues. Aquests plats a punt per consumir són una opció excel·lent per gaudir d'un menjar asiàtic elaborat amb ingredients frescos i de qualitat.Als més de 1.600 establiments d'Espanya i Portugal, ja es pot trobar poke de salmó, una combinació d'arròs de sushi amb diversos vegetals i aquest peix, acompanyada del toc refrescant de la salsa ponzu, amb cítrics i salsa de soja.També s'hi poden trobar noodles yakisoba, una especialitat japonesa saborosa i intensa, preparada amb carn i verdures. Una opció ideal per als amants dels plats amb fideus.El pollastre teriyaki és un plat clàssic nipó que se serveix amb arròs i ceba a tires, i és una de les opcions preferides de molts clients. Tampoc pot faltar l'arròs fregit amb carn, vegetals i condiments orientals, conegut per la seva aroma característica i el seu gust.Per completar l'oferta per a tots els gustos, no hi falta el sushi. Aquest plat japonès tan popular arreu del món combina peix cru, marisc o vegetals embolicats amb arròs de sushi i algues nori. A Mercadona se n'ofereixen combinacions de gustos i mides diferents per adaptar-se a les preferències dels consumidors.