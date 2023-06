Girona: Detenen una parella que tenia un dipòsit d'armes i munició en una plantació de 465 plantes de marihuana

Un dels arrestats estava en cerca i captura i ha ingressat a presó

Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella de 56 i 52 anys a Vilafant (Alt Empordà) que tenia un dipòsit d'armes i munició en una plantació de 465 plantes de marihuana. La investigació es va iniciar al maig quan la policia va saber que, en una finca situada a tocar de la carretera GIP 5129 a l'alçada de Vilafant s'hi cultivava marihuana.Es tracta d'una propietat de 2.000 metres quadrats amb diversos immobles, un dels quals tenia la llum punxada. El passat 8 de juny els Mossos van desplegar un operatiu i un cop a dins es va localitzar la plantació de marihuana a més d'un dipòsit d'armes de foc, entre les quals dues pistoles, dues escopetes, un subfusell, una escopeta de balins una pistola antiga i un revòlver.A més, els agents també hi van trobar un sabre, una espasa, un puny americà acabat amb fulla de ganivet i dues navalles, a més de 370 cartutxos de diferents calibres. Els Mossos van trobar a dins la parella que va acabar detinguda per un delicte contra la salut pública, un altre per punxar la llum per mantenir la plantació de marihuana i un altre delicte per tinença il·lícita d'armes. Els agents també van comissar tot tipus de materials necessaris per fer créixer la droga. En concret, es van intervenir 84 focus amb transformadors i làmpades, quatre ventiladors, compressors, motors d'extracció per evitar olors i bàscules de precisió.Un cop detinguts els dos sospitosos, els agents van comprovar que l'home tenia una ordre de cerca i captura i ingrés a presó, motiu pel qual el jutge de guàrdia va decidir que enviar-lo a la garjola, mentre que la seva parella va quedar en llibertat amb càrrecs. A l'operatiu hi van intervenir agents de Seguretat Ciutadana dels Mossos, d'Investigació, la Unitat Canina i es va activar el Grup Especial d'Intervenció (GEI). En total, es calcula que el valor de la droga intervinguda oscil·laria al voltant dels 74.500 euros.