Aquest és el perill de les pastilles d'estrogen per a la menopausa

Les pastilles d'estrogen són un tractament bastant comú per als símptomes que poden aparèixer en les dones amb la menopausa. No obstant això, i tenint en compte que actuen sobre el sistema endocrí del cos (que controla pràcticament tots els processos que tenen lloc en el mateix), poden presentar una sèrie d'efectes secundaris que convé sempre prendre en consideració.Per exemple, un nou estudi ha trobat que l'estrogen oral podria estar connectat amb un major risc d'hipertensió que altres alternatives com les cremes vaginals o els pegats transdermales.Així ho reporta un article publicat en la revista científica Hypertension, en el qual s'explica que aquesta troballa parteix de l'anàlisi de les històries mèdiques de 112.000 dones de 45 o més anys que van rebre almenys dues prescripcions consecutives de teràpia hormonal basada exclusivament en estrogen.Després de separar a aquestes pacients en tres grups en funció de la manera d'aplicació de la medicació (oral, vaginal o transdermal) i d'identificar els casos d'hipertensió presents en aquesta població, els autors del treball van trobar que les dones que prenien estrògens de manera oral tenien fins a un 14% més de risc de desenvolupar hipertensiónal cap d'un any que aquelles que rebien el fàrmac en una altra presentació.La diferència s'ampliava fins al 19% en comparar la presentació oral amb les cremes vaginals; i l'associació era més forta en les dones menors de 70 anys.No sols això, sinó que la relació era dependent de la dosi i del temps durant el qual es mantenia el tractament. Com a curiositat, l'associació entre l'ús d'estrogen oral i el risc d'hipertensió era més robusta en el cas de l'estrogen equí conjugat que en el de l'estradiol.Sobre la base de totes aquestes troballes, els autors suggereixen que els professionals haurien de tenir en compte el perfil de risc d'hipertensió de cada dona a l'hora de triar la forma d'estrogen que els recepten. I, en qualsevol cas, que totes les pacients que rebin tractament amb estrògens haurien d'estar subjectes a un monitoratge de la seva tensió sanguínia per a evitar complicacions cardiovasculars.