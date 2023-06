Reconstrueixen la caixa toràcica de tres pacients amb pròtesis que s'adapten als moviments de la respiració

L'Hospital de Sant Pau és el primer de Catalunya que ha fet les operacions amb peces de titani fetes a mida

Actualitzada 13/06/2023 a les 18:26

L'Hospital de Sant Pau ha reconstruït per primera vegada a Catalunya la paret de la caixa toràcica amb pròtesis fetes a mida i fabricades amb titani. Aquestes pròtesis tenen l'avantatge que són dinàmiques i que s'adapten als moviments de la respiració igual que les articulacions originals. Fins ara l'hospital ha intervingut tres pacients amb osteosarcomes -un tipus de càncer a l'os- i té programada una quarta operació.Un equip de professionals multidisciplinari encapçalat pels serveis de Cirurgia Toràcica i Cirurgia Plàstica és darrere d'aquestes operacions, que han durat unes 12 hores i que han permès la resecció dels osteosarcomes. Els pacients es troben recuperats i la seva qualitat de vida ha millorat de forma significativa.Aquestes pròtesis són l'única opció quirúrgica possible en aquests casos, amb una alta complexitat i un elevat risc de complicacions i morbimortalitat. Les pròtesis personalitzades permeten la reconstrucció de diferents parts de la caixa toràcica.El doctor Juan Carlos Trujillo, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica de Sant Pau, explica que una de les limitacions en aquests casos és «la reconstrucció de la paret toràcica anterior pel seu paper directe en el moviment natural de la respiració». El doctor Trujillo destaca que aquestes pròtesis signifiquen un «avanç», ja que «redueixen el risc de complicacions i permeten millorar de forma important la qualitat de vida del pacient».La primera intervenció va ser en un home de 76 anys que presentava un sarcoma laterocervical esquerre que afectava ambdues clavícules i la part més alta de l'estèrnum a conseqüència d'un tractament de radioteràpia anterior, fet fa quasi 30 anys. L'estudi anatomopatològic posterior a la cirurgia va confirmar que era un sarcoma d'alt grau secundari a radioteràpia. En aquests casos on el tumor es troba localitzat, el tractament recomanat és la cirurgia.La segona operació es va fer a una dona de 61 anys amb un sarcoma de mama, a qui s'ha fet l'exèresi parcial de tres costelles de la part anterior i la reconstrucció. La tercera intervenció ha estat a una dona de 36 anys amb sarcoma a qui s'han extret dues costelles i part de l'estèrnum. L'hospital ja ha programat una quarta intervenció.