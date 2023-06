Ordenen la retirada d'uns termòmetres a Espanya

L'AEMPS ha detectat un certificat de marcatge CE fals de l'empresa Prolinx GmbH

L'Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) ha alertat d'un certificat fals de marcatge CE en tensiómetres, termòmetres, succionadors, nebulitzadors, doppler digital a color i audiòfons fabricats per una empresa alemanya, per la qual cosa ha reclamat la retirada del mercat. Alguns d'aquests aparells es fan servir per al diagnòstic i l'atenció sanitària.L'organisme ha emès aquesta alerta després de rebre una comunicació de les autoritats sanitàries alemanyes sobre un certificat de marcatge CE fals de l'organisme alemany MDC Medical Device Certification GmbH, el número d'identificació del qual és el 0483 per al fabricant Prolinx GmbH.El control d'aquests dispositius ha augmentat després de la pandèmia de coronavirus, quan es van detectar diversos casos de venda de mascaretes i tests ràpids que s'oferien sense garanties ni acreditació. Com a conseqüència, les autonomies són les responsables de retirar aquests productes assenyalats.