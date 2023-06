Les persones de més de 65 anys podran anar al cinema per 2 euros a partir de juliol

El govern espanyol també aprova 62 MEUR en ajudes per a llargmetratges

Actualitzada 13/06/2023 a les 13:40

El Consell de Ministres ha donat llum verda a subvencionar les entrades de cinema per a espectadors més grans de 65 anys cada dimarts a partir de juliol i fins a finals d'any. A aquest sector de la població només els costarà dos euros anar al cinema aquest dia de la setmana. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha explicat que el decret que ho regula i que s'ha aprovat aquest dimarts dona set dies hàbils a les sales de cinema que s'hi vulguin adherir per presentar la sol·licitud amb la qual cosa la previsió és que es pugui començar a aplicar la mesura al juliol. La iniciativa anunciada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en plena campanya del 28-M costarà 10 milions d'euros.La bonificació d'entrades beneficiarà més de 9,5 persones més grans de 65 anys. Iceta ha justificat la mesura perquè a les sales de cinema «els està costant recuperar-se» després de la pandèmia.D'altra banda, el govern espanyol també ha aprovat la convocatòria de 62 milions d'euros en ajudes per a llargmetratges. El total és un 10,71% superior al de l'any anterior i forma part del fons de 107 MEUR previst per al 2023.