Els Països Baixos regalen crema solar gratuïta per combatre el cancer de pell

Aprofiten els dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits a causa de la covid per posar-la a l'abast dels ciutadans

Actualitzada 13/06/2023 a les 14:28

Els Països Baixos repartiran aquest estiu crema solar de forma gratuïta per frenar l'augment dels càncers de pell. Aquesta s'oferirà a través dels dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits pel país a causa del coronavirus, segons ha explicat el mitjà local NOS. La idea l'ha ofert la dermatòloga de l'hospital VieCuri de Venlo-Venray, Karen van Poppelen.No obstant, la sanitat ofereix crema en 120 escoles de primària del nord de Limburg, en col·laboració amb l'associació holandesa contra el càncer (KWF), l'asseguradora VGZ i diversos ajuntaments.Posar-se crema és una de les millors maneres de prevenir el càncer de pell, per la qual cosa esperen que la iniciciativa serveixi per protegir els nens i crear consciència.