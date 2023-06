El motiu pel qual la UE recomana reduir el consum d'antibiòtics en un 20% en humans

Han adoptat aquest dimarts una recomanació per a combatre la resistència als medicaments antimicrobians

Actualitzada 13/06/2023 a les 19:46

Els Vint-i-set han adoptat aquest dimarts una recomanació per a combatre la resistència als medicaments antimicrobians com els antibiòtics en reduir el seu consum en un 20% en humans i en un 50% en el cas dels animals d'aquí a 2030.La recomanació del Consell busca fomentar l'ús prudent d'antimicrobians en la salut humana i animal a través d'una sèrie de mesures voluntàries, amb l'objectiu de reduir el risc que els microorganismes es tornin resistents a la intervenció mèdica.En concret, la principal mesura que estableix la recomanació és una reducció del 20% en el consum humà total d'antibiòtics i una reducció del 50% en les vendes generals de la UE d'antimicrobians utilitzats per a animals de granja i aqüicultura.«No podem donar-nos el luxe d'ignorar l'amenaça mortal que els microorganismes resistents als medicaments representen per a la salut humana», ha afirmat el ministre d'Assumptes Socials i Salut Pública de Suècia -que ostenta la presidència de torn del Consell-, Jakob Forssmed.La recomanació adoptada aquest dimarts forma part d'un paquet de mesures destinades a reformar la legislació farmacèutica de la UE que la Comissió va presentar el 26 d'abril.