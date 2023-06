Barcelona: Mor un noi de 25 anys després de caure amb un patinet elèctric

És la desena víctima mortal per accident de trànsit a la capital catalana aquest any

Un noi de 25 anys va morir dissabte a l'hospital després que divendres hagués caigut amb un patinet elèctric quan circulava a l'altura del número 924 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sant Martí, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.El consistori indica que cap altre vehicle ni vianant es van veure implicats en el sinistre. La caiguda va tenir lloc poc després de les nou de la nit i el jove va resultar ferit greu. Una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a un centre hospitalari, on va morir hores després. Aquesta és la desena víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any.Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana per investigar les causes del sinistre. En un comunicat, el consistori ha lamentat la mort de la víctima i ha traslladat el condol a familiars i amics.