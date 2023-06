Barcelona: Detenen un home que transportava més de 92 quilos d'haixix en dues maletes

La policia va arrestar-lo quan estava duent a terme l'intercanvi de la droga

Actualitzada 13/06/2023 a les 15:25

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys a Sant Adrià del Besòs (Barcelonès) que transportava més de 92 quilos d'haixix en dues maletes. Els fets van tenir lloc la mitjanit del 10 de juny quan una patrulla de la comissaria de Sant Martí es trobava a Sant Adrià per recuperar un telèfon mòbil sostret. Els agents van veure un home amb actitud sospitosa que mantenia una conversa amb dos individus més.Poc després, van creuar el carrer carregats amb dues maletes i van disposar-se a entrar en un aparcament. Els agents van decidir intervenir, van detenir un dels sospitosos i els altres dos van fugir corrents. A l'interior de l'equipatge la policia hi va trobar la droga. La Unitat d'Investigació de la comissaria de Badalona s'ha fet càrrec de la investigació per identificar les altres persones implicades.