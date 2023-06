Així funciona el test capaç de detectar més de 50 tipus de càncer a través d'una anàlisi de sang

La prova, batejada com Galleri, encerta el positiu fins a un 75% dels casos

Actualitzada 13/06/2023 a les 18:06

Un nou test per a més de 50 tipus diferents de càncer ha estat capaç de detectar correctament dos de cada tres càncers en una cohort de 5.000 persones que havien acudit als seus metges amb símptomes compatibles. En el 85% d'aquests positius, la prova també va trobar el lloc en el qual s'havia iniciat el càncer.Aquests resultats, obtinguts en un assaig clínic dut a terme per investigadors de la Universitat d'Oxford per al Servei Nacional de Salut del Regne Unit i recollits en el mitjà públic britànic BBC, són els últims que ha ofert la prova Galleri, una prometedora tecnologia que està cada dia més prop d'arribar a la realitat clínica.Encara que els mateixos autors reconeixen que es tracta d'un treball en procés i que encara el mètode ha de travessar algunes fases de prova abans de poder ser aprovat definitivament, també creuen que es tracta d'una eina que pot ajudar a la identificació primerenca d'un gran nombre de tumors, millorant el pronòstic de tots aquests pacients.Per a assegurar la precisió del test, els pacients participants en l'estudi van ser posteriorment examinats emprant els mètodes tradicionals en la detecció de tumors. Entorn de 350 van ser diagnosticats positivament per aquesta via. Així, es va comprovar que entorn del 75% dels positius en el test van resultar veraços, mentre que només entorn del 2,5% dels negatius va ser diagnosticat finalment amb un càncer.Això implica que, si bé el test Galleri no pot emprar-se com a mètode de detecció per si sol, si que constitueix un gran avanç a l'hora d'accelerar el procés de detecció i per a assenyalar a aquells pacients amb unes probabilitats molt elevades de patir un tumor.D'altra banda, la prova va llançar un 85% de precisió a l'hora d'identificar el lloc del càncer, la qual cosa ajuda a posar encara més als doctors en la direcció correcta per a identificar el problema.Hem de tenir en compte que molts dels possibles símptomes del càncer, com les pèrdues de pes sense explicació, poden tenir una gran varietat de possibles símptomes. Per això, el procés és complex i requereix un bon nombre de proves diagnòstiques diferents. Això té un gran cost en temps i en recursos: per això, la irrupció d'eines com el test Galleri promet revolucionar el diagnòstic de càncer.