Un ferit crític després de xocar contra una atracció quan corria a la fira de la Patum de Berga

L'home ha estat traslladat a l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé

Actualitzada 12/06/2023 a les 21:21

Un home ha quedat ferit crític després de xocar contra una atracció fora de servei a Berga. Segons han explicat a l'ACN fonts policials, l'home estava corrent i no ha vist els ferros de l'atracció. Com a conseqüència del cop, ha resultat ferit crític i l'han hagut de traslladar a l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé.Els fets han tingut lloc a dos quarts de cinc de la matinada d'aquest dilluns al passeig de la Indústria de la població, on s'ubica la fira que es munta amb motiu de la celebració de la Patum. Inicialment els Mossos han considerat que l'home s'havia enfilat a la part superior de l'atracció, però després de parlar amb els testimonis han descartat aquesta hipòtesi i qualifiquen els fets d'accidentals.