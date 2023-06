Pròrroga de la rebaixa de l'IVA als productes de primera necessitat al 0%

L'executiu mantindrà el descompte mentre no s'arribi a nivells de preus que siguin més adequats

Actualitzada 12/06/2023 a les 16:41

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha confirmat aquest dilluns que el govern espanyol prorrogarà més enllà del 30 de juny la rebaixa al 0% de l'IVA dels productes de primera necessitat. Tal com va apuntar fa uns dies la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, Calviño ha assegurat que el seu executiu mantindrà la rebaixa «mentre no arribem a nivells de preus que siguin més adequats». L'executiu prorroga d'aquesta manera una decisió adoptada el gener del 2023 per frenar l'augment de la inflació i ajudar els consumidors. No ha aclarit, però, si es mantindran altres mesures adoptades com a resposta als efectes de la guerra d'Ucraïna, com les ajudes al transport.Calviño ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, després de la reunió dels coordinadors del programa electoral per al 23-J.