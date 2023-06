Mor Silvio Berlusconi a causa de la leucèmia que patia des de fa temps

L'exprimer ministre italià tenia 86 anys

Actualitzada 12/06/2023 a les 11:25

L'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi ha mort a l'hospital San Raffaele de Milà a causa de la leucèmia que patia des de fa temps, han informat avui els mitjans italians.Berlusconi, de 86 anys, havia estat ingressat divendres passat, per sotmetre's a una sèrie de controls «programats» per la leucèmia, i amb la seva mort desapareix un personatge clau de la vida política d'Itàlia.De moment no hi ha confirmació oficial, però segons les mateixes fonts, la mort s'ha produït aquest matí, poc després que els seus cinc fills i el seu germà, Paolo, anessin a l'hospital.Això va aixecar totes les alarmes sobre el seu estat de salut, que va començar durant la nit passada.Paolo i la primogènita de Berlcusconi, Marina, van ser els primers a arribar cap a les 9.30 hores (7.30 GMT) al centre mèdic, on es van unir a la seva companya, Marta Fascina, 53 anys més jove que ell i que ha estat sempre al seu costat , i després ho van fer els seus altres fills, Eleonora, Barbara, Pier Silvio i Luigi.Divendres passat, els metges van assegurar que Berlusconi havia ingressat a l'Hospital San Raffaele per sotmetre's a «controls programats de la seva coneguda patologia hematològica» i que el seu ingrés no responia «a algun aspecte crític ni alarma».Berlusconi tornava així a l'hospital tres setmanes després de rebre l'alta, després de passar 44 dies ingressat per una pulmonia agreujada per una leucèmia que, segons va revelar el seu equip mèdic, patia des de feia temps.Durant aquest temps va estar acompanyat en tot moment per la seva nòvia, la diputada Marta Fascina, 53 anys més jove, i va rebre les visites dels seus col·laboradors més propers, dels seus socis, com Giorgia Meloni, i de la seva família, com els seus cinc fills, a més de nombrosos amics.Des de l'hospital, el magnat fins i tot va arribar a aparèixer en dos vídeos: un per animar els italians a votar a les eleccions locals i un altre per intervenir en la convenció del seu partit, en què assegurava estar llest per tornar a la batalla.El comunicat mèdic del seu doctor de confiança, Alberto Zangrillo, va revelar que Berlusconi estava sent tractat d'una «infecció pulmonar» causada per «una condició hematològica crònica de la què és portador des de fa temps: la leucèmia mielomonocítica crònica».La leucèmia mieloide crònica és una forma de càncer de la sang que pot aparèixer sobretot en persones de més grans de 60 anys i els metges van precisar llavors que s'estava sotmetent a «tractament citorreductor especialitzat» i a quimioteràpia.Al llarg dels anys, Berlusconi havia estat hospitalitzat diverses vegades: en una se li va implantar un marcapassos, mentre que també va ser ingressat per la covid-19 i en una les més recents, el gener del 2022, va ser ingressat per una infecció urinària.