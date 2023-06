L'alta presència d'un gen empitjora el pronòstic dels tipus de càncer més letals

Segons el seu número, es pot predir una supervivència més baixa

Actualitzada 12/06/2023 a les 20:25

Investigadors del Centre de Recerca Mèdica Aplicada (CIMA) Universitat de Navarra han identificat un gen que està implicat en el desenvolupament del càncer de pulmó i de pàncrees.Es tracta d'un transportador de fosfolípids (proteïnes de les membranes cel·lulars) anomenat PITPNC1, els nivells elevats del qual prediuen una supervivència més baixa. Els resultats suggereixen que el seu bloqueig frena el creixement de tots dos tipus de tumors, la qual cosa podria orientar el desenvolupament de tractaments més efectius.Ho explica el CIMA en una nota, en la qual assenyala que els tumors de pulmó i de pàncrees més freqüents depenen en gran manera de l'activitat de l'oncogèn KRAS. Per això, és fonamental conèixer els seus mecanismes per a poder identificar noves dianes moleculars.Segons assenyala el doctor Silve Vicent, investigador del Programa de Tumors Sòlids del Cima Universitat de Navarra i coordinador de l'estudi, «els fosfolípids exerceixen un paper molt important en la regulació del teixit normal i en el càncer. De fet, se sap que KRAS augmenta els nivells de fosfolípids per a modular el desenvolupament tumoral i la metàstasi».«Per tant, ens plantegem si les proteïnes que regulen la distribució i disponibilitat de fosfolípids, com PITPNC1, podrien promoure un fenotip tumoral, com s'havia vist en mama, còlon o melanoma», indica.Estudis anteriors dels investigadors del Cima havien descrit diferents gens implicats en el càncer de pulmó i de pàncrees dirigit per KRAS.«En aquest estudi confirmem que la presència de PITPNC1 indueix el creixement tumoral i potència la metàstasi a altres òrgans, per la qual cosa es relaciona amb un pitjor pronòstic», apunta Rodrigo Entrialgo, estudiant predoctoral del Cima i primer autor del treball, els resultats del qual s'han publicat en la revista científica Molecular Cancer.Així, mitjançant tècniques de seqüenciació d'ARN i l'anàlisi de línies cel·lulars i de mostres de pacients, els investigadors van determinar les vies biològiques relacionades amb PITPNC1.«Amb les dades obtingudes vam poder trobar un fàrmac utilitzat en tumors hematològics que reprodueix l'efecte del bloqueig de PITPNC1 i que, combinat amb un inhibidor directe de KRAS recentment aprovat per a ús clínic, potencia l'efecte tumoral en models experimentals de càncer de pulmó i de pàncrees», asseguren els autors.A partir d'ara, la recerca se centrarà en caracteritzar l'efecte d'aquesta nova combinació i el seu mecanisme d'acció en nous models preclínics, amb la finalitat de proporcionar dades per a donar suport al desenvolupament d'un assaig clínic.