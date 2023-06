La gossa policia especialitzada a detectar estupefaents ha marcat el paquet i ha permès arrestar el noi

Actualitzada 12/06/2023 a les 20:40

La Policia Municipal de Girona ha detingut un jove de 24 anys que portava un quilo de marihuana embolicat com si fos un regal. Els agents l'han arrestat aquest dilluns al matí, després que la gossa de la unitat canina Laika, especialitzada a detectar estupefaents, ensumés el paquet i marqués la presència de la droga.Després de desembolicar-lo, els agents s'han trobat amb una bossa que contenia marihuana a l'interior. Els policies també han escorcollat el jove i al seu damunt li han trobat diversos bitllets fraccionats, aparentment, procedents de la venda de droga. Per això han detingut el noi per un delicte contra la salut pública.