Desenvolupen el primer possible tractament per a l'addicció al cànnabis

El fàrmac bloqueja part de la cadena d'efectes que provoca el cànnabis, permetent conservar els seus efectes medicinals com a analgèsic

Actualitzada 12/06/2023 a les 20:00

Les legislacions més obertes amb la regulació del cànnabis estan permetent una recerca científica més exhaustiva i honesta que està donant compte de la veritable dimensió dels seus possibles efectes terapèutics. No obstant això, no hem de perdre de vista que també comptem amb evidència sòlida sobre els seus possibles riscos, que inclouen el trastorn per ús de cànnabis o CUD.Per a aquesta afecció, que és una forma d'addicció en la qual l'usuari de la substància no és capaç de reduir el seu consum, fins al moment no existeix un tractament específic com si que existeix, per exemple, en l'addicció al tabac. Això podria canviar aviat gràcies a l'AEF0117, un nou fàrmac provat en assajos clínics de fase I i IIa i les dades de la qual s'han publicat en la revista Nature Medicine.El funcionament del medicament es basa en la manera en què el tetrahidrocannabinol (THC), la principal molècula psicoactiva del cànnabis, provoca els efectes conductuals sobre els usuaris. Concretament, aquesta substància activa un receptor cel·lular (el receptor cannabinoide 1 (CB1). Així, l'AEF0117 bloqueja una part de la cadena de reaccions químiques que provoca aquesta activació, amb el que manté els efectes medicinals del cànnabis (com l'analgèsia) i evita els conductuals, que poden acabar desencadenant el CUD.L'eficàcia i seguretat d'aquest mecanisme s'ha provat ja en models animals i en persones. En el primer assaig clínic, van participar 64 voluntaris sans i en el segon 29 pacients amb CUD: en aquests últims, el fàrmac va aconseguir reduir l'autoadministració de cànnabis.De fet, una de les claus que dona compte de la seguretat del tractament és el fet que en una població basal (que no consumi cànnabis) no provoca cap efecte: és només en presència de la substància psicoactiva quan la seva acció es fa evident.Tenint en compte que a Espanya el consum de cànnabis mostra una tendència ascendent, el desenvolupament de tractaments per al CUD s'ha convertit en una preocupació important en matèria de salut pública. Així, d'arribar a completar les fases necessàries per a la seva aprovació clínica, l'AEF0117 podria representar el primer pas en aquesta direcció, que acostaria l'abordatge del CUD als trastorns provocats pel tabaquisme.