Tres detinguts pel robatori d'un rellotge valorat en mig milió d'euros a Barcelona

Els pispes van assaltar un home a la sortida d'un restaurant de luxe de la capital catalana

11/06/2023 a les 11:30

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes pel robatori d'un rellotge valorat en mig milió d'euros a Barcelona. Els fets es van produir el dijous 8 de juny a la tarda quan dos dels pispes van assaltar un home a la sortida d'un restaurant de luxe de la capital catalana, van arrabassar-li el rellotge i van fugir a tota velocitat amb una motocicleta tipus scooter. L'afectat va patir ferides lleus i els lladres es van refugiar en un pis de l'Hospitalet de Llobregat, on van poder ser arrestats hores després en sortir del domicili. El rellotge sostret ja s'ha pogut retornar a la víctima. Els detinguts van passar a disposició judicial ahir 10 de juny i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a dos d'ells.La investigació policial s'inicia 24 hores abans quan la Policia Nacional comunica als Mossos de l'arribada de tres homes procedents d'Itàlia especialitzats en els robatoris de rellotges de luxe. A partir de la informació disponible, es va posar en marxa un operatiu per localitzar els lladres i, fruit de les indagacions, es va tenir coneixement que dos dels investigats s'havien desplaçat fins al centre de Barcelona i havien agafat una motocicleta tipus scooter. Finalment, a darrera hora de la tarda, van constatar com dos dels lladres havien abordat un home a la sortida d'un restaurant de luxe, li havien sostret un rellotge valorat en 500.000 euros i havien fugit de la zona a gran velocitat.Els lladres es van refugiar en un pis de l'Hospitalet de Llobregat i, a les 00.45 hores del 9 de juny, van sortir del domicili i van poder ser arrestats pels Mossos. El jutjat de guàrdia de l'Hospitalet va autoritzar una entrada i escorcoll al pis en la qual hi van participar agents dels Mossos i de la Policia Nacional, que van poder localitzar i recuperar el rellotge sostret, a més de la roba que duien els autors al moment del robatori. Els investigadors també van fer una recerca de la motocicleta utilitzada per cometre el robatori, entre el domicili i la zona on es va cometre el fet. Un cop localitzada, els agents la van intervenir.