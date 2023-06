Alèxia Pascual, de Constantí, tercera classificada a la final d'Eufòria de TV3

La tarragonina, de 21 anys, va apostar per l'havanera Vestida de nit i One Night Only de Dreamgirls

Actualitzada 10/06/2023 a les 12:45

Alèxia Pascual ha quedat tercera a la final d'Eufòria de TV3. La artista de Constantí, va apostar per l'havanera Vestida de nit i One Night Only de Dreamgirls, i va ser la primera eliminada en la gala final de la segona edició del concurs musical.Als seus 21 anys, la constantinenca es plantava a la gran final d'Eufòria, que va començar amb els 16 concursants de la segona edició amb una gran actuació coral de Heroes, de Måns Zelmerlöw, que va servir per donar una benvinguda triomfal a les tres finalistes.Abans de les seves actuacions, l'Alèxia, la Jim i la Carla van rebre l'escalf dels seus éssers estimats. També es va connectar amb les seves poblacions natals, que es van bolcar per donar-les-hi suport per brodar les seves interpretacions. Després de la primera ronda d'actuacions, es van obrir les primeres votacions, que van donar lloc a la gran sorpresa de la nit: Alèxia era la primera eliminada, amb 23% dels vots.La tarragonina, visiblement emocionada pel suport rebut dels seus companys i familiars, va ser l'encarregada d'encetar la segona ronda d'actuacions amb l'havanera Vestida de nit, per decidir la nova artista 360º de Catalunya.A la fi de la segona ronda d'actuacions, es van saber els resultats finals. Amb el 59% dels vots, La Jim –Jimena Gómez-, va aconseguir el triomf amb una interpretació final del tema I'm outta love, d'Anastacia, mentre que la Carla, va optar pel Celebrem, de Miki Núñez, com a últim hit dins el programa. La de Granollers, flamant guanyadora del concurs, va presentar la nova cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio, Jo t'estimo igual, que interpreta amb Lildami. També es va anunciar que participarà en dos festivals aquest estiu i que actuarà amb Miki Núñez.La gala final del programa va tenir aquest divendres una mitjana de 410.000 espectadors i un 26,2% de quota de pantalla, segons ha informat la CCMA en un comunicat. L'audiència acumulada va ser de 794.000 espectadors. El minut d'or va ser a dos quarts de dotze de la nit, quan el programa va assolir el 27,4% de quota de pantalla i 468.000 espectadors. L'audiència entre el públic d'entre 4 i 12 anys va ser de fins al 49% de quota, mentre que entre els joves d'entre 13 i 24 anys va ser del 28%.