Proven un nou producte al voltant d'un camp de fesols per evitar que els cabirols es mengin les plantes

La substància desprèn una forta olor que allunya els animals, però «en cap cas és la solució definitiva»

Actualitzada 09/06/2023 a les 17:21

El Departament d'Acció Climàtica ha posat en marxa una prova pilot amb un producte al voltant d'un camp de fesols de Santa Pau (Garrotxa), per evitar que els cabirols es mengin les plantes. Es tracta d'una substància que desprèn una forta olor i que es col·loca amb petites bosses al llarg del perímetre del camp.D'aquesta manera, quan un cabirol s'acosta, l'olor el dissuadeix i no entra al camp. Tant els productors com el Departament reconeixen que la població de cabirols «és alta» i que cal lluitar-hi. Per això, aquest producte «no és la solució definitiva» sinó només un complement. El president de la D.O.P Fesol de Santa Pau, Lluís Suñer, aposta també per matar més exemplars, si bé celebra aquesta mesura.