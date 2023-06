Un hospitalitzat a Badalona després d'un tiroteig al barri de Llefià

Els Mossos confirmen impactes a la façana d'un bloc però no determinen si el ferit és de bala

Actualitzada 09/06/2023 a les 18:10

Un home ha hagut de ser hospitalitzat amb ferides de caràcter lleu aquest divendres a la tarda a Badalona després que s'hagi produït un tiroteig al barri de Llefià. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, cap a les tres de la tarda s'ha rebut un avís que informava de detonacions d'arma de foc a l'indret.Agents del cos policial s'hi han adreçat i un cop al punt de l'incident han comprovat que hi havia hagut impactes de projectils a la façana d'un bloc. Els Mossos també confirmen que hi ha hagut un ferit lleu hospitalitzat, però ara com ara no han determinat si les lesions han estat provocades per arma de foc o no.