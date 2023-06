La defensa d'Alves al·lega que no té risc de fuga perquè ha empadronat i matriculat els fills a Catalunya

L'acusació i la fiscalia reiteren que no hi ha prou garanties que l'exfutbolista del Barça no marxarà del país

Actualitzada 09/06/2023 a les 18:48

La defensa de l'exfutbolista del Barça Dani Alves ha demanat aquest divendres a l'Audiència de Barcelona la llibertat per al seu client, empresonat des del gener per suposadament haver agredit sexualment una noia el 31 de desembre a la discoteca Sutton de la capital catalana.El seu advocat ha reiterat que no hi ha risc de fuga, ja que justament fa poques setmanes ha empadronat els seus dos fills adolescents a Catalunya per matricular-los a l'escola el curs que ve, ja que volen estudiar en universitats espanyoles.No obstant, la fiscalia i l'acusació particular consideren que aquest element no és prou garantia i que Alves romandrà a l'estat espanyol mentre no hi hagi sentència.