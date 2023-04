Nou descobriment sobre les causes de la demència: troben regions específiques del cervell danyades per la hipertensió

Aquesta malaltia afecta a més de 50 milions de persones en tot el món

Un dels grans misteris actuals per a la ciència mèdica té a veure amb les causes específiques i els mecanismes patològics que subjeuen a les demències, un grup de malalties neurodegeneratives que en conjunt afecten a ni més ni menys que més de 50 milions de persones a tot el món.En la cerca de respostes, la qual cosa si que han trobat els científics és una sèrie de condicions que podrien influir en el possible desenvolupament de la demència. Una d'elles és un problema cardiovascular molt comú, la hipertensió.Ara, un grup d'investigadors de la Universitat d'Edimburg (Escòcia) i de la Facultat de Medicina de la Universitat Jagellónica (Polònia) ha identificat àrees específiques del cervell que poden resultar danyades per la hipertensió i que podrien relacionar-se amb el desenvolupament de demència.Segons publiquen en el mitjà especialitzat European Heart Journal, la hipertensió pot danyar el teixit cerebral de diferents maneres. Per exemple, pot impactar els vasos sanguinis del cervell de manera severa, portant al fet que canviïn de forma, s'endureixin o es bloquegin les artèries. Quan la tensió augmenta, l'increment en la pressió es transmet des dels gots més grans als més petits, portant a la seva disfunció i a una malaltia coneguda com a malaltia dels vasos sanguinis petits.Això no sols afecta al flux de sang en el cervell, sinó que també potencia processos patològics com l'activació inflamatòria o la neurodegeneración, factors que contribueixen a la demència, la pèrdua de memòria i a perjudicar diverses funcions cognitives.En aquest treball, que combina l'anàlisi d'imatges preses mitjançant ressonància magnètica amb dades observacionals de milers de participants de tres grans estudis (UK Biobank, COGENT i el Consorci Internacional de la Hipertensió), els autors identifiquen canvis en nou àrees del cervell relacionats amb la hipertensió i amb una funció cognitiva disminuïda.Una d'aquestes àrees és la coneguda com 'putamen', i és responsable de l'aprenentatge i del control motor. Unes altres inclouen la radiació talámica anterior, la corona radiata anterior, o l'extremitat anterior de la càpsula interna, implicades en tasques com la planificació o l'execució de conductes tant simples com complexes, la presa de decisions, el maneig de les emocions, el processament cognitiu o la motivació.Aquesta troballa, opinen els investigadors, podria servir de base per a desenvolupar eines de medicina de precisió orientades al futur en els seus àmbits diagnòstic i terapèutics. «Mirar més de prop», argumenten, «també pot dir-nos molt més sobre com funcioni el cervell en la condició d'hipertensió i identificar noves maneres de millorar aquesta funció».