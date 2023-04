La fiscalia no presentarà recurs a la sentència del TSJC contra Borràs

El ministeri públic diu que no té discrepàncies jurídiques amb els 4 anys i mig de presó que va imposar el tribunal

Actualitzada 11/04/2023 a les 17:47

La fiscalia no preveu presentar cap recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va condemnar la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, a 4 anys i mig de presó, 13 anys d'inhabilitació a càrrec públic i pagar una multa de 36.000 euros pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre els anys 2013 al 2017.Segons ha avançat 'ElNacional.cat' i han confirmat fonts del ministeri públic a l'ACN, el ministeri fiscal considera que no hi ha discrepància jurídica entre la sentència i la seva petició inicial de pena, que era de 6 anys de presó i 23 d'inhabilitació. La defensa de Borràs sí que preveu presentar recurs.En la sentència, el tribunal demana l'indult parcial per a Borràs per evitar que entri en un centre penitenciari, ja que considera que la pena que li ha de posar legalment és excessiva pels fets que va cometre: el fraccionament de 18 contractes per un valor total de 335.000 euros, contractes que van ser adjudicats directament a un informàtic conegut seu, Isaías Herrero. A més, va presentar pressupostos comparsa per simular la concurrència pública per la renovació de la web de la ILC.La sentència del TSJC, però, no va tenir la unanimitat dels tres magistrats, sinó que un vot particular va sostenir que Borràs no va cometre un delicte de falsedat en document públic, sinó que només de documento privat, i que se l'hauria de condemnar com a molt a 23 mesos de presó, en aplicar-li dilacions indegudes del procediment, que ha durat més de cinc anys.