Girona: Detingut per furtar unes vambes en una botiga que tenia vetada després d'entrar-hi disfressat de dona

Els Mossos l'acusen d'un delicte de trencament de condemna perquè no podia accedir a l'establiment fins al setembre

Actualitzada 11/04/2023 a les 19:12

Un home de 56 anys ha estat detingut a la Jonquera acusat de furtar unes vambes d'una botiga d'esports a la qual tenia vetada l'entrada després d'accedir-hi disfressat de dona, segons els Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la tarda del dissabte 8 d'abril. Malgrat la disfressa, els responsables de la botiga, situada a un centre comercial, van detectar l'individu i van avisar els vigilants.El presumpte furtador va sortir de l'establiment i va dipositar les vambes en una paperera, però els guàrdies de seguretat el van retenir i van avisar els Mossos. Una patrulla es va adreçar a l'indret i després de comprovar que tenia una ordre judicial de no apropar-se durant sis mesos a la botiga, el van detenir.L'ordre judicial prohibia a l'home accedir a la botiga fins al setembre vinent. És per això que els Mossos van detenir-lo per trencament de condemna i pel furt de les vambes, que finalment els treballadors de la botiga van poder recuperar.Segons han explicat els Mossos, l'home, que duia també un mocador al cap, va sortir de l'establiment i va dipositar les vambes furtades a una paperera, bé per recuperar-les més tard, bé perquè va adonar-se que el vigilaven. Quan els agents del cos autonòmic van arribar a l'indret ja tenien constància de l'ordre judicial emesa pel jutjat de la Jonquera que prohibia a l'individu, amb antecedents anteriors, accedir a l'establiment.