El tercer nanosatèl·lit català s'enlairarà aquest dimecres al voltant de les nou del matí

El llançament del Minairó es podrà seguir en directe des del canal de YouTube de SpaceX

Actualitzada 11/04/2023 a les 15:43

El tercer nanosatèl·lit de la Generalitat, el Minairó, s'enlairarà aquest dimecres des de la base espacial de Vandenberg, a Califòrnia. En concret, el llançament serà a les 8.48 h del matí (hora catalana), sempre que les condicions meteorològiques i tècniques ho permetin, i es podrà seguir en directe des del canal de Youtube de SpaceX.La missió viatjarà a bord d'un coet llançador Falcon 9 juntament amb altres satèl·lits en el marc d'un viatge de la companyia nord-americana SpaceX. Un cop a l'espai, el nanosatèl·lit orbitarà al voltant de 550 quilòmetres de la Terra a una velocitat aproximada de 8 quilòmetres per hora i passarà per damunt de Catalunya cada cinc dies aproximadament.El Minairó pretén desplegar un «laboratori en òrbita» i servirà per millorar la connectivitat 5G. La missió la gestiona la Fundació i2CAT i la proveeix l'empresa Sateliot.