El nutrient que has de potenciar en la teva dieta per a reduir el risc de demència

Es troba en alguns fruits secs

Actualitzada 11/04/2023 a les 18:07

La demència és una de les principals causes de mort en el món, i les seves xifres no fan més que créixer. es tracta d'una malaltia complexa les causes de la qual no es comprenen del tot; no obstant això, se sap que existeixen alguns factors de l'estil de vida que incrementen el risc de patir-la.Un d'aquests factors és la dieta que seguim, amb el que constitueix una àrea ideal per a fer canvis si volem prevenir en la mesura del possible l'aparició de la patologia.En aquesta línia, un nou estudi de gran cohort realitzat sobre 6.000 adults al llarg de 16 mesos ha trobat que el consum elevat de magnesi en la dieta es relaciona amb un major rendiment cognitiu i un menor risc de patir demència.Segons publiquen els autors en el mitjà especialitzat European Journal of Nutrition, l'anàlisi de dades d'aquests participants, incloent-hi valors de la tensió sanguínia, imatges de ressonància magnètica i consum diari de magnesi va llançar que els consums de magnesi més elevats es relacionaven amb majors volums cerebrals i menys lesions en la matèria blanca. Cal destacar que tant la disminució del volum cerebral com l'aparició d'aquesta classe de lesions es consideren indicacions de demència.No sols això, sinó que van trobar que consumir més de 550mg de magnesi diàriament es relaciona amb un cervell de mitjana un any més jove (segons marcadors biològics de l'envelliment cerebral) als 55 anys d'edat que el dels pacients que consumien 350mg (una quantitat pròxima al consum diari mig habitual).Això significaria, argumenten, que augmentar el consum de magnesi en un 41% podria millorar la salut cerebral, preservar l'habilitat cognitiva i disminuir el risc de patir demència.Un detall interessant és que els autors van detectar importants diferències entre homes i dones; específicament, en aquestes últimes, la disminució en el consum de magnesi al llarg del temps es relacionava amb majors volums cerebrals que en el cas d'una ingesta alta constant.Les conclusions encaixen amb evidències prèvies que acreditaven els efectes neuroprotectors del magnesi, així com els seus beneficis sobre els valors de la pressió sanguínia. En bona part, aquestes propietats s'expliquen perquè l'element sembla reduir la inflamació, la cronicitat de la qual és un factor contribuent a les patologies neurodegeneratives.Com tot, una quantitat excessiva de magnesi pot no obstant això resultar nociva. Per això, la millor manera d'augmentar la presència d'aquest nutrient en la nostra dieta és mitjançant aliments que el continguin, com ara les pipes de carabassa, la xia, les ametlles, els espinacs, els anacards, els cacauets o la llet de soia.