Un nou tractament experimental per a l'obesitat aconsegueix evitar l'efecte secundari més freqüent

Els casos més extrems d'aquesta malaltia inclouen tractaments més enllà del canvi de l'estil de vida

Actualitzada 10/04/2023 a les 20:18

L'obesitat clínica és un problema metabòlic important, que constitueix un dels principals factors de risc en patologies com les malalties cardiovasculars o la diabetis de tipus II.En l'actualitat, i encara que l'opció preferent són les intervencions sobre l'estil de vida (com les modificacions en la dieta i en el règim habitual d'activitat física), comptem amb diversos tractaments per als casos més extrems. Aquests inclouen no sols opcions farmacològiques, sinó també procediments quirúrgics com la cirurgia bariàtrica.La cirurgia bariàtrica, a part de suposar una modificació mecànica en la morfologia de l'aparell digestiu, té efectes sobre l'organisme a nivell metabòlic. Específicament, es produeixen canvis en la secreció hormonal a nivell gàstric i intestinal.Els investigadors han desenvolupat diferents fàrmacs que busquen replicar aquests canvis, que entre altres processos afecten sensacions com la fam o la sacietat. No obstant això, moltes vegades aquests fàrmacs tenen efectes secundaris (sent el principal fortes nàusees) que porten als pacients a abandonar els tractaments.Ara, un nou estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Siracusa (Nova York), presentat en la convenció anual de la Societat Americana de Química i recollit pel portal de notícies científiques Medical News Today ha presentat una opció que podria ajudar a superar aquest obstacle.Segons aquest mitjà, es tracta d'un compost, el pèptid GEP44, capaç d'imitar els efectes metabòlics a llarg termini de la cirurgia bariàtrica. En els estudis duts a terme sobre models animals (rates), no sembla causar signes de nàusees o vòmits (al contrari que algunes de les opcions farmacològiques més emprades per a l'obesitat, com la liraglutida).El secret, creuen els autors, estaria en em mecanisme d'acció de la substància: mentre que els intents previs d'emular els canvis hormonals produïts quirúrgicament se centraven en activar un receptor hormonal específic en cada cas, el GEP44 activa varis (dos receptors del pèptid natural YY i un del pèptid 1 similar al glucacón).Això té diversos efectes diferents en el cos: no sols provoca sensació de sacietat, sinó que augmenta la despesa energètica (freqüència cardíaca més alta, major activitat física...).Amb tot, els investigadors adverteixen que aquests són encara resultats primerencs reeixits en ratolins, per la qual cosa el fàrmac encara té un llarg camí per davant abans que pugui aprovar-se el seu ús en humans.A més, existeix el risc que aquesta medicació i altres que operin pel mateix mecanisme portin a reduccions de la ingesta calòrica que puguin fins i tot provocar malnutrició en els pacients.Encara així, els autors subratllen el potencial d'aquests fàrmacs per a aconseguir alternatives farmacològiques que, amb dosis reduïdes, aconsegueixin els resultats desitjats evitant els principals efectes secundaris i per tant afavoreixin una major adherència als tractaments.