Retiren diversos lots d'un medicament per a la diabetis per resultats fora de les especificacions

Actualitzada 10/04/2023 a les 10:09

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha ordenat la retirada de diversos lots dels medicaments Metformina Vir 850 mg i Metformina Combix 850 mg després d'obtenir un «resultat fora d'especificacions al paràmetre impuresa» en les anàlisis realitzades pel Laboratori Oficial de Control de Medicaments de l'Aemps. Aquest defecte de qualitat no suposa un risc vital per al pacient.En concret, estan afectats els lots S001 i S002, amb data de caducitat de 31 de setembre de 2023, de Metformina Vir i el lot M010518 de Metformina Combix. El primer d'aquests fàrmacs està fabricat i comercialitzat per Industria Química i Farmacèutica Vir SA mentre que el segon el fabrica l'empresa índia Zydus Lifesciences Limited i el titular de la comercialització és Laboratorios Combix SLU.Metformina és un medicament per tractar la diabetis i pertany a un grup de medicaments anomenats biguanides. L'Agència ha classificat el defecte com de classe 2. Els defectes de qualitat dels medicaments es classifiquen en tres classes (1, 2 i 3); la classe 1 és la que es correspon amb un possible risc més elevat i la classe 3 la de un menor risc.L'Aemps, dependent del Ministeri de Sanitat, ha ordenat la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots afectats i la devolució al laboratori. Així mateix, insta les comunitats autònomes que facin un seguiment de la seva retirada.