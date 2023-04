L'escriptor Fernando Sánchez Dragó mor d'un infart als 86 anys

El periodista i crític literari va rebre el Premi Planeta l'any 1992

Actualitzada 10/04/2023 a les 12:41

L'escriptor Fernando Sánchez Dragó (Madrid, 1936) ha mort aquest matí d'un infart a casa seva, a la localitat soriana de Castilfrio de la Sierra (Sòria), segons han informat a EFE fonts familiars.L'alcalde de la localitat, Joaquín Cobo, ha confirmat a EFE la mort de l'escriptor que s'ha produït cap a les 10 del matí a la vivenda on vivia amb la seva companya.Els primers a assistir Sánchez Dragó han estat els seus veïns, entre ells una infermera, que han intentat reanimar-lo fins que han arribat els serveis d'emergències.Els serveis d'Emergència del 112 de Castella i Lleó ha explicat a EFE que han rebut un avís a les 9.57 hores i fins al lloc s'han desplaçat una ambulància i un helicòpter.Moments abans de patir l'infart, l'escriptor havia penjat un missatge al seu compte de Twitter on se'l veia amb el seu gat al cap i en què assegurava: «El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo».Escriptor, periodista, assagista, crític literari i presentador de televisió, era filòleg de formació. Premi Nacional d'Assaig (1979) i Premi Planeta (1992), va practicar tots els gèneres literaris.