Demostren la implicació d'un pèptid en els mals de cap i diarrea de la covid

Un estudi assenyala que els nivells de la CGRP són més elevats en pacients amb coronavirus que en persones sanes

Actualitzada 10/04/2023 a les 18:48

Un equip de l'Hospital de Valdecilla i de l'Idival (l'institut d'investigació dependent d'aquest centre) han demostrat la implicació d'un pèptid conegut com a CGRP en els dos símptomes més freqüents de la covid-19: el mal de cap i les diarrees.El descobriment d'aquest pèptid (molècula formada per la unió covalent de dos o més aminoàcids) permetrà desenvolupar en un futur possibles tractaments, ja que fins ara es desconeixia què causava els mals de cap i les diarrees als pacients amb covid.El Govern de Cantàbria ha explicat en una nota de premsa que aquest descobriment ha estat realitzat per l'equip de recerca del grup de clínica i genètica de les cefalees de l'nstituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla (Idival) i els serveis de Medicina Interna, Infeccioses i Digestiu de l'Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.L'estudi d'aquest equip assenyala que els nivells de la CGRP són més elevats en pacients amb covid-19 que en persones sanes.També especifica que en pacients amb cefalea o migranya, els nivells d'un tipus específic d'aquesta molècula, la isoforma alfa, també es troben elevats, i la presència de diarrea en pacients de covid-19 es correspon amb nivells elevats de la isoforma beta de la CGRP.