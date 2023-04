Ambient càlid fins dimecres, quan es preveu una acusada baixada de les temperatures

A partir de divendres, el mercuri tornarà a pujar, sobretot al sud de la Península, on es podran superar els 30 graus

Actualitzada 10/04/2023 a les 18:00

Després d'una Setmana Santa gairebé sense pluges i amb temperatures altes per a l'època de l'any, aquest dimarts es preveu un temps similar, previ a l'arribada d'un front fred que a meitat de setmana deixarà pluges al nord i un « acusat» i breu descens de les temperatures a tot el país.Aquesta baixada de les temperatures serà, no obstant, «transitòria», ha observat Rubén Del Campo, portaveu d'Aemet per destacar que, a partir de divendres, «les temperatures tornaran a pujar», sobretot al sud de la Península, on es podran superar els 30 graus.«Excepte aquesta breu interrupció de dimecres i dijous l'ambient seguirà càlid per a l'època de l'any i amb molt poques pluges, seguint la tònica dels primers dies d'abril i març, el segon març més càlid i el segon més sec del segle XXI a Espanya», ha explicat Del Campo.Dimarts «no canviarà substancialment la situació», amb vents forts a les Canàries i calima, i poc ennuvolat a gairebé tot el país, encara que amb possibles pluges al finalitzar el dia a Galícia.Demà, les temperatures no experimentaran grans canvis amb valors diürns entre 5-10 graus per sobre del que és habitual i fins i tot entre 10 i 15 graus en àmplies zones de la meitat sud, amb valors que, en general, se situaran per sobre dels 25 graus a àmplies zones de la Península.Dimecres «arriba el canvi» -ha advertit el portaveu- per detallar que el pas d'un front escombrarà la Península d'oest a est deixant pluges al nord peninsular, més significatives a Galícia, Cantàbric, nord de Navarra i Pirineus, mentre que a la resta del país seran «quatre gotes».Les temperatures baixaran de forma clara a gairebé tot el país, fins a 8-10 graus respecte al dia anterior al nord-oest, on Burgos, Lleó i Oviedo no passaran de 15 graus, encara que -ha insistit Del Campo- «no es pot parlar de fred», sinó d'unes temperatures normals per a l'època de l'any, una mica més fresques pel nord-oest.A la resta del país, els valors seguiran alts per a l'època, sobretot a l'extrem oriental peninsular, pels vents de l'oest i nord-oest que arriben secs i reescalfats i que deixaran a Múrcia i València 33 o 34 graus.Dijous -ha avançat el portaveu- «començarà amb fred a la meitat nord» amb gelades en zones de muntanya, altiplà nord i paranys del centre, cosa que afavorirà que a Burgos, Sòria, Palència o Terol es registrin a l'alba mínim sota zero; a l'est i a les Balears els valors baixaran 8-10 graus respecte el dia anterior.Aquesta jornada el front acabarà de travessar la Península i podrà deixar algun xàfec aïllat a Catalunya i Balears i a l'extrem nord, però a la resta del país predominarà el temps sec i amb vent de l'oest i nord-oest, més intens al Cantàbric, nord-oest peninsular, àrea mediterrània i les Canàries.A partir de divendres, el més probable és novament la presència de l'anticicló amb temps estable, sense pluges i amb temperatures en ascens des d'aquell mateix dia per sobre dels valors habituals per a l'època.