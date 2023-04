Aldi retira unes mandonguilles per contenir gluten no declarat a l'etiquetatge

A més, el producte de la marca Lyttos està etiquetat erròniament com a «albergínies amb salsa» o «verdures amb salsa picant»

Actualitzada 10/04/2023 a les 10:43

La cadena de supermercats Aldi ha informat de la retirada dels seus establiments de totes les unitats de les mandonguilles amb salsa de tomàquet marca Lyttos per contenir gluten i no estar declarat a l'etiquetatge.El producte afectat, a més, també està etiquetat erròniament com a «albergínies amb salsa» o «verdures amb salsa picant». Aquestes mandonguilles amb salsa de tomàquet es comercialitzen envasades en llaunes de 280 grams.Aldi indica al seu comunicat que els consumidors que siguin al·lèrgics al gluten i posseeixin aquest article poden acudir a uns dels seus establiments per tornar-lo i es procedirà al reemborsament dels diners.Així mateix, posa a la disposició dels consumidors el telèfon 900 902 466 i l'adreça de correu electrònic contigo@aldi.es contigo@aldi.es L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) no informa d'aquesta retirada de producte a la pàgina web destinada a alertes alimentàries.