Girona: Detenen un jove per maltractar un gos llençant-lo des d'un quart pis

L'animal està en una casa d'acollida i s'està recuperant de les fractures

Actualitzada 07/04/2023 a les 12:11

Els Mossos d'Esquadra han detingut, en col·laboració amb la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, un jove de 21 anys per maltractar el seu gos llençant-lo des d'un quart pis. Els fets van passar el 24 de març pels vols de les cinc de la tarda quan una patrulla va rebre l'avís d'una dona que hauria recollit un cadell que hauria caigut o l'haurien llençat al carrer Corunya.La mateixa persona el va traslladar a una clínica veterinària per explorar-lo i curar-li les ferides. Els agents van parlar amb diversos testimonis, que els van explicar que van veure com algú el tirava i que durant el matí havia estat plorant i bordant al balcó.La patrulla es va adreçar al domicili i, tot i que van picar en diverses ocasions, ningú els va obrir. Finalment, després de diverses gestions, aquest dimarts van localitzar el propietari de l'animal i el van detenir per un delicte de maltractament animal.Ara, el gos està en una casa d'acollida i es recupera favorablement d'una fractura al maluc i al genoll de la pota posterior. El detingut, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial aquest dimecres.