El tercer nanosatèl·lit català, el Minairó, s'enlairarà aquest abril des de Califòrnia

La missió pretén desplegar un «laboratori en òrbita» i servirà per millorar la connectivitat 5G

Actualitzada 07/04/2023 a les 11:19

La Generalitat posarà en òrbita el tercer nanosatèl·lit, batejat com a Minairó, durant aquest mes d'abril. El llançament serà des de Califòrnia a bord d'un coet Falcon9 de la companyia nord-americana SpaceX. La missió pretén desplegar unlaboratori en òrbitai servirà per millorar la connectivitat 5G.El nom de Minairó, escollit en col·laboració amb el programa informatiu infantil 'InfoK', fa referència a un ésser fantàstic en forma de follet diminut que és el protagonista d'una llegenda tradicional del Pallars i el Pirineu. Durant la presentació de la nova missió, la secretaria de Polítiques Digitals del Govern, Gina Tost, també ha avançat que el quart satèl·lit es licitarà durant el 2023 i tindrà com a missió l'observació de la Terra.Tost ha explicat que no s'ha detallat una data concreta del llançament del Minairó perquè està subjecte a canvis, fins i tot 24 hores abans. La missió la gestiona la Fundació i2CAT i la proveeix l'empresa Sateliot.