Polítics i empresaris recorden la figura de Josep Piqué

Feijóo el defineix com un «català de soca-rel i gran espanyol» mentre Sánchez destaca la seva disposició al diàleg

Actualitzada 06/04/2023 a les 11:18

Polítics i empresaris recorden la figura de l'exministre, expresident del PPC i empresari, Josep Piqué, mort als 68 anys. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'ha qualificat «d'excel·lent professional, català de soca-rel i gran espanyol». Per la seva banda, el president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, n'ha destacat la seva «disposició al diàleg». El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reconeix la «rellevància de la seva trajectòria política i empresarial». La patronal Foment del Treball s'hi ha referit com una «persona sàvia i d'àmplia visió econòmica». I el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dit que ha estat un «home d'estat».El president Aragonès ha donat el seu condol als familiars i amics. «La gran distància ideològica i política amb els seus posicionaments no m'impedeix agrair el seu tracte afable i reconèixer la rellevància de la seva trajectòria política i empresarial», ha dit des de Twitter.El president del PPC, Alejandro Fernández, considera que ha estat una de les persones amb la «intel·ligència més prodigiosa» que hagi conegut. «El seu llegat empresarial, polític intel·lectual és extraordinari. És un honor haver après al seu costat», ha afegit en un missatge des del seu compte de Twitter. En una entrevista a Rac 1, Fernández també ha destacat Piqué com un home de «moltes dimensions»: empresari d'èxit, ministre d'exteriors i portaveu del govern espanyol. I ha conclòs que és «un dels grans polítics de la història de Catalunya».El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha expressat el seu escalf als familiars i membres del PPC. «Des de la discrepància política, el recordarem com un polític dialogant i compromès amb els seus ideals», ha afegit a través del seu compte de Twitter.En la mateixa línia, el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha lamentat a les xarxes socials que Catalunya i Espanya han perdut un «referent polític». I l'ha definit com un «home savi, cordial i interessant fins als seus últims dies, sempre al peu del canó il·lustrant els altres amb el seu pensament i experiències».El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que va ser regidor de Vilanova i la Geltrú, ha lamentat la mort de Piqué, que ha definit com a «vilanoví, brillant i contradictori».«Ens deixa un servidor públic, un home compromès amb la societat civil i sempre disposat al diàleg», ha destacat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.El món empresarial també lamenta la mort de Piqué. La patronal Foment del Treball s'hi ha referit com una «persona sàvia i afable, d'àmplia visió econòmica i empresarial». De fet, Piqué era col·laborador de Foment en la comissió d'ampliació de l'aeroport del Prat.També ha lamentat la defunció el Col·legi d'Economistes, que ha apuntat que Piqué era col·legiat de l'entitat des de feia més de 40 anys; i el Cercle d'Economia l'ha descrit com una «persona de referència» per l'entitat. «Ha estat una personalitat del món econòmic i polític de primer nivell, una persona amb visió d'Estat i un gran servidor públic», ha destacat l'organització en un tuit.I, per la seva banda, el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentat que s'hagi perdut un «gran polític, economista i home d'estat». «Hem perdut un amic amb el què vaig tenir la sort de compartir xerrades, inquietuds i ganes de crear una Espanya millor», afegeix en una piulada.