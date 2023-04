Mor l'exministre i exlíder del PPC, Josep Piqué, als 68 anys

També va ser president de Vueling i conseller delegat de l'empresa OHL, entre altres

L'exministre de diversos governs de José María Aznar, exlíder del PPC i empresari, Josep Piqué, ha mort als 68 anys. Nascut a Vilanova i la Geltrú ha estat president de Vueling i conseller delegat de l'empresa OHL.El 1996 va ser nomenat ministre d'Indústria i dos anys després compaginava el càrrec amb el de portaveu del govern espanyol. En la següent legislatura va ocupar les carteres de ministre d'Assumptes Exteriors entre el 2000 i el 2002, quan va esclatar la guerra de l'Iraq, i la de ministre de Ciència i Tecnologia del 2002 al 2003. Des de l'octubre del 2002 fins al 2007 va ser president del PPC. El doctor en Ciències Econòmiques i llicenciat en Dret per la UB va militar, en la seva joventut, a organitzacions d'esquerres com el PSUC.La notícia s'ha conegut a través d'un comunicat enviat per la família a la COPE i fonts del PP han confirmat la seva mort posteriorment. Piqué va néixer el 21 de febrer del 1955 a la capital del Garraf, fill de l'últim alcalde franquista de la localitat.A la política catalana, Piqué es va presentar com a candidat del PPC a les eleccions al Parlament del 2003. Va quedar en quart lloc per darrere de CiU, PSC i ERC. El 2007 va presentar la seva dimissió com a president del PPC i de diputat al Parlament després de fer-se pública la decisió del llavors secretari general del PP, Ángel Acebes, de no comptar amb les persones de confiança de Piqué com a responsables del comitè de campanya del partit per a les eleccions al Congrés.En el terreny econòmic, Piqué ha ostentat la presidència del Cercle d'Economia, i ha presidit societats com Erkimia, Fesa-Enfersa i Ercros. Precisament, va ser acusat de frau quan era ministre per les seves activitats com a president d'Ercros el 1992. Finalment, va ser exculpat i l'Audiència Nacional va arxivar el cas Ertoil.L'agost del 2013 va deixar de ser president de Vueling i un mes després va patir una hemorràgia cerebral lleu. Després va ser nomenat conseller delegat a OHL i des del 2017 era membre del consell d'administració de SEAT.El 2021 la CNMV el va multar, juntament amb la resta d'exconsellers d'Abengoa, per infracció molt greu per no presentar els comptes de l'exercici del 2019.