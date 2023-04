Un producte químic emprat per netejar roba s'associa a un risc més gran de patir Parkinson

Es pot trobar en les tovalloletes netejadores, els netejadors de taques per a roba o catifes, els lubricants o els adhesius en esprai

Actualitzada 05/04/2023 a les 11:32

MÉS INFORMACIÓ Descobreixen un nou mètode per a diagnosticar el Parkinson en només tres minuts

Els científics han aconseguit relacionar la malaltia del Parkinson amb la sobreexposició a certes substàncies químiques, com ara els pesticides o els que componen la contaminació de l'aire en els entorns urbans, que fan que augmentin les probabilitats que una persona desenvolupi la condició.En aquest sentit, un nou estudi publicat al medi especialitzat Journal of Parkinson's Disease ha trobat evidències que relacionen el desenvolupament del Parkinson amb l'exposició a un producte químic comunament emprat per rentar roba, el tricloroetilè.Es tracta d'un producte químic líquid a temperatura ambient i sense color que no es produeix de manera natural, amb una olor que recorda la del cloroform. És freqüent la seva presència en diversos productes i indústries, com la neteja en sec comercial, el desgreixador per a metalls, les tovalloletes netejadores, els netejadors de taques per a roba o catifes, els lubricants i els adhesius en esprai.Els símptomes de l'exposició a altes concentracions de tricloroetilè inclouen marejos, mals de cap, confusió, nàusees o adormiment facial, i estudis previs l'han relacionat amb riscos augmentats de patir càncer de ronyó, de fetge i limfomes no-Hodgkin.El treball es basa en la revisió de set informes de diferents d'individus que havien desenvolupat Parkinson després d'una exposició notable al tricloroetilè ja fos a l'ambient o al seu lloc de treball. Un era el del jugador de la NBA Brian Grant, que va rebre el diagnòstic a l'edat de 36 anys i que va estar exposat durant la seva residència, sent un nen, a la base militar Camp Lejeune (Estats Units) el subministrament d'aigua del qual va resultar estar contaminat.Actualment, més de 8,5 milions de persones a tot el món pateixen Parkinson, una condició neurodegenerativa que causa problemes motrius i cognitius.