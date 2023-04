Un estudi determina com la contaminació atmosfèrica provoca càncer de pulmó fins i tot en les persones no fumadores

Tres anys d'exposició a alts nivells de contaminació poden ser suficients perquè sorgeixi aquest càncer

Actualitzada 05/04/2023 a les 19:16

Processos cel·lulars

La contaminació atmosfèrica per partícules fines pot afavorir la proliferació de mutacions genètiques específiques d'alguns tipus de càncer de pulmó, la qual cosa condueix a una major progressió tumoral, assenyala una recerca publicada a Nature que descriu, a més, els mecanismes implicats.Els seus responsables són investigadors de l'Institut Francis Crick de Londres els quals han realitzat un estudi epidemiològic amb dades de 32.957 individus per a determinar la correlació entre partícules fines de contaminació atmosfèrica i càncer de pulmó, i han utilitzat models de ratolí per a esbrinar els processos cel·lulars que podrien estar darrere.La contaminació atmosfèrica és un còctel de molts components tòxics i el terme PM -sigles en anglès de Particulate Matter- s'usa per a descriure una mescla de petites partícules sòlides i líquides que es troben a l'aire.Aquestes partícules es divideixen en categories segons la seva grandària i les especialment fines -com les PM2,5 i les PM0,1- són les més preocupants quant als efectes perjudicials per a la salut. L'augment de l'exposició a la contaminació s'associa a una major incidència del càncer de pulmó i una de les principals causes són precisament aquestes partícules fines de 2,5 micròmetres o menys (PM2,5), que poden penetrar profundament al pulmó.La interacció entre els desencadenants ambientals i les mutacions genètiques associades a aquest càncer (com les dels gens EGFR o KRAS, dos dels gens amb mutacions més freqüents en el càncer de pulmó no microcítico) no es coneix bé.Liderats per Charles Swanton, l'equip va investigar la relació entre l'exposició a PM2,5 i la freqüència de càncer de pulmó en 32.957 individus amb una mutació al gen EGFR de quatre països (Anglaterra, Taiwan, Corea del Sud i el Canadà). Aquest tipus es produeix també en pacients no fumadors. Els autors informen que l'exposició a nivells creixents de PM2,5 s'associa amb una incidència estimada creixent de càncer de pulmó EGFR-mutant.Per exemple, les observacions d'una cohort de 228 individus amb càncer de pulmó procedents del Canadà van constatar una major freqüència de casos després de tres anys d'alta exposició a contaminants atmosfèrics PM2,5 (73%) enfront d'una baixa exposició (40%). L'estudi suggereix que tres anys d'exposició a alts nivells de contaminació poden ser suficients perquè sorgeixi aquest càncer, resumeix la revista.Els investigadors van utilitzar models de ratolí per a investigar els processos cel·lulars que podrien subjeure a la progressió del càncer en relació amb la contaminació atmosfèrica. Entre altres, van descobrir que les PM2,5 semblen desencadenar una afluència de cèl·lules immunitàries i l'alliberament d'interleucina-1β (una molècula de senyalització proinflamatòria) en les cèl·lules pulmonars.Es va observar que això exacerbava la inflamació i afavoria la progressió tumoral en models de càncer EGFR i KRAS. Es va demostrar que el bloqueig d'aquesta interleucina durant l'exposició a PM2,5 impedia el desenvolupament del càncer impulsat per EGFR.«En conjunt, aquests resultats suggereixen que les PM2,5 podrien actuar com a promotores de tumors i agreujar encara més les mutacions canceroses existents», descriu Nature. Comprendre aquesta relació pot obrir vies per a la prevenció i proporcionar un argument a favor d'iniciatives per a abordar la qualitat de l'aire com una prioritat per a la salut pública.