Retiren una marca de farina de sègol en detectar la presència d'un fong al·lucinogen

El producte és de Biogrà amb data de consum preferent de 30 de maig de 2023

Actualitzada 05/04/2023 a les 11:20

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha ordenat la retirada d'un lot de Farina de sègol integral de la marca Biogrà en envasos de plàstic de 500 grams amb número de lot 21-005 i data de consum preferent de 30 de maig de 2023 després de detectar la presència d'alcaloides del corníssol al producte.La substància detectada, comunicat per Catalunya a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri), és un alcaloide del corníssol en els envasos de farina de sègol afectats per aquesta alerta alimentària. El seu consum pot provocar en les persones simptomatologia compatible amb l'ergotisme (al·lucinacions, convulsions, entumiment, formigueig, dolor, cianosi, absència de pols i fred intens i sobtat a les extremitats que pot anar seguit de cremor aguda, dolor abdominal), és per això que les autoritats sanitàries recomanen acudir a un centre de salut en cas defectes adversos.La distribució inicial del producte s'ha produït a Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Illes Balears, Galícia, Andalusia, Illes Canàries, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, La Rioja, el País Basc i Catalunya, tot i que no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes.